Otra derrota más para el Balonmano Salamanca

Temporada durísima para el Balonmano Salamanca. Los charros siguen sin puntuar y cayeron de nuevo, esta vez en la pista del BM Pinto por 37-28.

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Los locales ya tomaron renta desde el principio y se pusieron con 7-3 en el marcador. A pesar de ello, el BM Salamanca mantuvo el tipo hasta el descanso y se marchó al vestuario con cinco goles de desventaja (19-14).

En la segunda mitad, la distancia comenzó a crecer hasta el 37-28 del bocinazo final.

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