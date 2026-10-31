El Salamanca FS logra un punto en el último minuto

El Salamanca Fútbol Sala consiguió un punto en la siempre exigente cancha del Guardo FS. Los charros empataron a dos con un tanto a treinta segundo para el final.

Publicidad Publicidad

Después de una primera mitad sin goles, el Salamanca FS se adelantó con un tanto de doble penalti de Sergio Moreiro. Pero los palentinos volteaban el marcador y se colocaban con 2-1. A treinta segundos para el final, Cristian Bernal aparecía para poner el definitivo dos a dos.

Este domingo se disputará el encuentro entre el Noia FS y el Albense FS, que dará inicio a las 13 horas.