Un Unionistas al borde del abismo visita al Extremadura

La derrota en Copa del Rey ha hecho saltar por los aires a Unionistas. La afición pidió la destitución del entrenador Javi Medina y la directiva deja en manos de Antonio Paz, el director deportivo, la continuidad del sevillano. Pero el fútbol son resultados. Puro y duro. Todo puede cambiar con una victoria o todo se puede precipitar con una derrota.

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“Siento que me la juego en todos los partidos. No veo que sea una final para mí ni para el equipo, sí que es una oportunidad muy buena para darle continuidad a lo que estamos haciendo en Liga”, admitió Javi Medina en sala de prensa.

Unionistas cierra esta jornada en Almendralejo ante el Extremadura. El choque dará inicio a las 21 horas de este domingo. Los salmantinas contarán con las bajas por lesión de Dani González, Juanma Lendínez y Álex Gil, además de la del sancionado Mikel Serrano.

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