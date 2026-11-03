Así serán los Bautismos Blancos de la Diputación: 1.050 plazas y con pernoctas en Llano Alto

Los Bautismos Blancos de la Diputación de Salamanca llegarán este año a más niños de la provincia que además podrán pernoctar en Llano Alto, el albergue de la Junta que ha estado cerrado dos años por obras.

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Hasta 1.050 escolares, 50 más que el año pasado, podrán participar en la propuesta de nieve de la Salina en la estación de esquí de La Covatilla, que este año prevé abrir todas sus pistas si las condiciones de nieve lo permiten.

La actividad tiene dos fines, por un lado acercar el deporte del esquí a los niños y, por otro, permitir la convivencia entre distintos centros escolares, ha asegurado el diputado, Jesús María Ortiz.

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Los solicitantes podrán elegir que los niños disfruten de la nieve dos días y pernoctar en sus casa o bien tengan una noche en Llano Alto. También este año se contempla la posibilidad de que los centros o ayuntamientos se unan en la solicitud en ambas modalidades.

El precio de la actividad es de 80 euros para los de ida y de 110 euros para los que pernocten en el albergue.

La Diputación destina 143.918 euros a este programa que se celebra desde que abrió la estación de esquí, en el año 2000.

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