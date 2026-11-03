Villamayor renueva la señalización vial de sus calles con una inversión de más de 5.000 euros

El AFE ‘Conservación de Viales en Villamayor II’ encara su recta final con el repintado de pasos de peatones y marcas viales en el municipio.

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Los alumnos del programa están realizando trabajos de renovación de la señalización horizontal en el casco urbano y las urbanizaciones aledañas, con el objetivo de mejorar su visibilidad y reforzar la seguridad vial.

Para estas actuaciones, el Ayuntamiento ha destinado 5.198,71 euros. El programa, que combina formación y empleo, concluirá el próximo mes de diciembre y permite a sus participantes adquirir experiencia en tareas de conservación y mejora de los espacios públicos.