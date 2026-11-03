El PP de Salamanca reivindica la necesidad de una PAC "fuerte" y el relevo generacional de cara a las elecciones del 29N

El secretario provincial del Partido Popular de Salamanca, David Mingo ha traslado en la mañana de este martes las principales necesidades que tiene el sector del campo después de la reunión de la Comisión de Agricultura que ha tenido lugar en la sede del partido.

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La falta de rentabilidad es una de las principales preocupaciones que ha destacado Mingo, pero que, sobre todo, vienen haciendo hincapié los agricultores y ganaderos en los últimos años. Igualmente ha puesto el foco en la necesidad de una PAC fuerte y en el relevo generacional.

Desde el Partido Popular reconocen que los costes de producción siguen disparados y el gasóleo y los fertilizantes siguen encareciéndose, mientras la burocracia no deja de asfixiar a los profesionales del campo.

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Con estas problemáticas puestas sobre la mesa, David Mingo ha asegurado que el PP “va a estar siempre ahí”, también destaca que su objetivo es que el campo sea rentable. “Nuestro objetivo es claro. No queremos un campo que dependa permanentemente de las ayudas, queremos explotaciones rentables, agricultores y ganaderos que puedan vivir dignamente de su trabajo y jóvenes que vean en el campo una oportunidad, porque defender el campo es defender la ganadería extensiva, la caza, la tauromaquia, la economía, el empleo y la vida de nuestros pueblos”.

Reunión De La Comisión De Agricultura En La Sede Del Partido Popular De Salamanca. Salamanca24horas

Igualmente, el secretario provincial ha subrayado que “se necesita una PAC fuerte y solo el Partido Popular ha demostrado a lo largo de los años que es capaz de negociar una PAC fuerte, que defienda y que priorice los intereses de los agricultores y ganaderos españoles, y lo que es más importante para nosotros, la defensa de los salmantinos”.

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