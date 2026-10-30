La Junta mantiene las restricciones por riesgo de incendios en Castilla y León hasta el 9 de noviembre

La Junta de Castilla y León mantendrá las restricciones por riesgo de incendios forestales durante los primeros días de noviembre. La Administración autonómica ha decidido prolongar la época de peligro medio hasta el próximo día 9 en toda la Comunidad, incluida la provincia de Salamanca, ante unas condiciones meteorológicas que siguen favoreciendo la posibilidad de que se produzcan fuegos.

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La resolución de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), establece que esta situación se mantendrá entre el 1 y el 9 de noviembre, después de que la declaración inicial estuviera vigente del 13 al 31 de octubre.

La decisión responde a las previsiones meteorológicas para la primera semana de noviembre, que apuntan a una elevada probabilidad de que continúe el bloqueo anticiclónico. Esta situación favorece la ausencia de precipitaciones y la persistencia de valores bajos de humedad relativa, lo que puede incrementar el peligro de incendios cuanto más se prolongue.

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Qué restricciones se mantienen por el peligro de incendios La prolongación de la época de peligro medio supone que continúan aplicándose las medidas preventivas contempladas en la normativa autonómica para este periodo, que regula el uso del fuego y determinadas actividades susceptibles de provocar incendios forestales.

Entre las actividades afectadas se encuentran las quemas de restos vegetales, el uso de barbacoas y hogueras en los espacios sujetos a estas limitaciones y determinados trabajos con maquinaria que puedan generar chispas.

La Junta insiste en la importancia de extremar las precauciones para evitar cualquier actuación que pueda originar un incendio forestal, especialmente ante la falta de lluvias y las condiciones de sequedad previstas para los próximos días.