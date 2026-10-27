Una explotación de vacuno de Castilla y León ya se encuentra afectada por el virus Shamonda.

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La última actualización de la situación de esta enfermedad en España, a fecha del 26 de octubre, destaca a la provincia de Ávila, que de momento es la única de la comunidad que se encuentra afectada y en el punto de mira por el Ministerio de Agricultura.

Desde el el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete se ha confirmado la existencia del virus Shamonda tipo 1 en la explotación abulense donde se ha notificado igual que en Córdoba, Sevilla, Cádiz, Toledo, Madrid y Girona.

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La presencia de Shamonda tipo 2, hasta el momento, se ha confirmado en las provincias de Cantabria y Guipúzcoa.

Actualización De Las Provincias Afectadas Por El Virus Shamonda a Fecha De 26 De Octubre De 2026. Imagen Ministerio De Agricultura, Pesca Y Alimentación

Los focos han afectado a explotaciones de carne y leche, donde se ha detectado que los animales presentaban fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

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Durante este verano se ha detectado por primera vez en Europa Central una variante denominada Shamonda-Europe y, según el MAPA, no se trata de una enfermedad que actualmente esté en el listado de la Unión Europea.

¿Qué es el virus Shamonda? Este virus se detectó por primera vez en Nigeria en la década de los años 60 y hasta este año solo se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Este verano es cuando se ha detectado por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe.

Animales a los que afecta El ganado bovino es considerado un hospedador importante y es susceptible tanto a la infección como a la enfermedad clínica.

Desde el MAPA, exponen que también se pueden dar casos en ovino y caprino. También describen que en équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, aunque no se ha podido demostrar, hasta el momento, una relación causal con los signos clínicos observados.

Cómo es la transmisión El periodo de incubación se indica de entre 2 a 5 días.

La transmisión del virus se produce principalmente mediante la picadura de dípteros del género Culicoides. Desde el Ministerio explican también que estos mismos vectores participan en la transmisión de otros virus como la Lengua Azul, la EHE o la Peste Equina.

Síntomas detectables La enfermedad puede ser muy elevada, llegando a afectar hasta al 100 % de la explotación, aunque, desde el MAPA se apunta a que algunos animales adultos parecen recuperarse.

Los principales síntomas son la fiebre, la disminución de la producción de leche, la provocación de abortos, malformaciones fetales graves o diarrea.

Hasta ahora se han identificado dos tipos de Shamonda: 1 y 2.

El tipo 1 de ha detectado rincipalmente en Suiza, Francia, sur de Alemania y Austria; el tipo 2 en Bélgica, Países Bajos, norte de Alemania y noroeste de Francia. Ambos ya han sido identificados en España.