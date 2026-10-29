Cuatro millones de euros más para actuaciones de emergencia frente a la Newcastle

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves a una financiación adicional para sufragar las actuaciones de emergencia frente a la enfermedad Newcastle en la Comunidad. Así, ha dotado con otros cuatro millones de euros, que se suman al 1,5 millones de euros inicia, todos los trabajos de sacrificio de los animales, su eliminación y también las tareas de desinfección y limpieza de las granja avícolas afectadas.
La Junta ha justificado esta inyección de dinero en la evolución epidemiológica actual, con la aparición de nuevos focos que han hecho que aumente el número de explotaciones afectadas por las medidas de restricción y la necesidad de prolongar las actuaciones oficiales de erradicación, control y vigilancia.
Esta evolución ha generado unas necesidades económicas superiores a las inicialmente previstas, por lo que se han aprobado recursos adicionales para dar una respuesta adecuada a la evolución de la enfermedad.
Estas actuaciones mantienen su carácter de emergencia que requieren una intervención continua por parte de la Administración autonómica. La ampliación aprobada permitirá financiar la continuidad de las actuaciones recogidas en la Orden de 19 de junio de 2026 para atender las necesidades derivadas de la enfermedad.