Cuatro millones de euros más para actuaciones de emergencia frente a la Newcastle

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves a una financiación adicional para sufragar las actuaciones de emergencia frente a la enfermedad Newcastle en la Comunidad. Así, ha dotado con otros cuatro millones de euros, que se suman al 1,5 millones de euros inicia, todos los trabajos de sacrificio de los animales, su eliminación y también las tareas de desinfección y limpieza de las granja avícolas afectadas.

Publicidad Publicidad

La Junta ha justificado esta inyección de dinero en la evolución epidemiológica actual, con la aparición de nuevos focos que han hecho que aumente el número de explotaciones afectadas por las medidas de restricción y la necesidad de prolongar las actuaciones oficiales de erradicación, control y vigilancia.

Esta evolución ha generado unas necesidades económicas superiores a las inicialmente previstas, por lo que se han aprobado recursos adicionales para dar una respuesta adecuada a la evolución de la enfermedad.

Publicidad Publicidad