Se publica la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026-2027

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden en la que se establece la normal de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026-2027.

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El objetivo de esta norma es "regular la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del sector del aceite de oliva".

En el BOE se especifica que para estabilizar el funcionamiento del mercado, los Estados miembros productores podrán establecer normas de comercialización para regular la oferta.

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La condición indispensable para poder activar este mecanismo de retirada es que "el nivel de existencias iniciales de la campaña más las estimaciones de producción alcancen el 120 % del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores".

Desde el Ministerio explican que se trata de una "medida de aplicación excepcional de carácter coyuntural".

Las existencias iniciales de esta campaña 2026/2027 se han situado, según el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas, publicados por el ministerio, en 357.040 toneladas, un 23,3 % por encima de las existencias de la campaña precedente.