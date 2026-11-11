El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca estudiará cómo el cáncer colorrectal escapa del sistema inmunitario

El Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL-FICUS) participará en una nueva investigación para comprender cómo el cáncer colorrectal consigue escapar de la respuesta inmunitaria del paciente. El proyecto cuenta con una financiación de 300.000 euros de la Fundación La Marató de 3Cat.

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La investigación, titulada «Mecanobiología del ecosistema tumoral y su papel en la evasión inmune en el cáncer colorrectal», está liderada conjuntamente por el doctor Xavier Trepat Guixer, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), y el investigador del CIC-USAL Francisco Lorenzo-Martín.

El objetivo principal es estudiar cómo las propiedades físicas del entorno que rodea al tumor influyen en su capacidad para evitar las defensas del organismo. Los investigadores analizarán no solo las células cancerosas, sino también los tejidos, las células inmunitarias y otros elementos que forman parte del microambiente tumoral.

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En este trabajo, el equipo de Salamanca aportará su experiencia en el uso de modelos experimentales tridimensionales, que permiten reproducir tejidos en miniatura y estudiar cómo interactúan las células tumorales con las inmunitarias.