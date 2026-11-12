Más de mil millones de objetos celestes impulsan el mayor mapa 3D del universo

La misión espacial Euclid, impulsada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y en la que participa la Universidad de Salamanca (USAL), ha publicado su primer gran conjunto de datos científicos. Este avance supone un paso fundamental para crear el mayor mapa tridimensional del universo, que permitirá investigar algunos de sus grandes misterios, como la materia oscura, la energía oscura y la formación de las galaxias.

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La publicación recoge cerca de 13 meses de observaciones y contiene información de más de mil millones de objetos celestes. En total, reúne 1,7 millones de gigabytes de datos y abarca una extensión del cielo equivalente a 9.500 lunas llenas.

La Universidad de Salamanca participa en el análisis de esta información a través de un equipo del Departamento de Física Fundamental integrado por Fernando Atrio-Barandela, Ruchika y Diego Martín González. Los investigadores estudian la naturaleza de la materia y la energía oscuras, la radiación de los primeros objetos cósmicos y los procesos que dieron lugar a la formación de las galaxias.

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Entre los principales resultados de esta primera publicación destacan más de 900 millones de galaxias, cerca de 15.000 candidatos a lentes gravitacionales fuertes y más de 60 millones de candidatos a cuásares. Estos datos permitirán conocer mejor cómo se distribuye la materia en el universo y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo.

Euclid, lanzado en julio de 2023, cuenta con un telescopio de 1,2 metros de diámetro y dos instrumentos que observan el universo en luz visible e infrarrojo cercano. Su misión es obtener imágenes de miles de millones de galaxias durante seis años y medir sus distancias para elaborar un mapa tridimensional del cosmos.

Esta primera publicación representa únicamente alrededor del 14 % del cielo que el telescopio tiene previsto explorar. La publicación completa de los primeros grandes datos está prevista para mediados de 2027 y permitirá ampliar los conocimientos científicos sobre la estructura y evolución del universo.