Convocadas diez nuevas becas para financiar el Erasmus-ELAN de estudiantes de la USAL

Los estudiantes de la Universidad de Salamanca podrán solicitar, desde el 20 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2026, las becas para subvencionar el Erasmus-ELAN, una movilidad de estudiantes en las instituciones europeas integradas en la Red Europea de Artes Liberales durante el curso 2027/2028.

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Así, estas movilidades están destinadas a los estudiantes matriculados en los Grados de las Facultades de Filosofía, Filología, Geografía e Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca relacionados con las Áreas de Conocimiento indicadas en el Anexo I.

Tal y como apunta la Universidad de Salamanca, las ayudas se adjudicarán a los solicitantes que cumplan con los requisitos y, en caso de empate entre varios participantes, el orden de selección se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 'B', de conformidad con lo establecido en la Resolución de 29 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

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