La Diputación de Salamanca compra un nuevo camión autoescala para los bomberos

La Diputación de Salamanca va a comprar un nuevo camión autoescala para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, SPEIS. Se trata de un vehículo contra incendios tipo autoescalera, de al menos 32 metros de altura nominal con articulación, apto para intervenciones de extinción y rescate en altura en calles estrechas.

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Para la compra del camión la Diputación de Salamanca ha destinado un presupuesto de 998.640 euros, IVA incluido. Las empresas interesadas en presentas sus ofertas podrán hacerlo hasta el 12 de diciembre.

En el pliego de contratación se recoge además que se impartirá la formación necesaria para el uso y manejo adecuado del vehículo. Al menos habrá un curso de uso y manejo del vehículo autoescala con una duración de 6 días en jornadas de 8 horas para conocimiento del equipo en altura con parte teórica y parte técnica sobre el vehículo; un curso sobre soluciones de averías y bloqueos con una duración de 6 días en jornadas de 2 horas, para conocimiento de bloqueos y usos en Emergencia y un curso de uso y manejo del vehículo en intervención, con infografías, salidas a calle y documentación técnica de autoescala para 25 personas durante 3 días en jornadas de 8 horas.

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