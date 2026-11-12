El encuentro de las mujeres rurales, que se aplazó por el accidente de Urda, ya tiene fecha

El encuentro de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural de Salamanca ya tiene fecha. Cabe recordar que el acto se suspendió el pasado 29 de octubre con motivo del terrible accidente de trenes en Urda. Finalmente, la Diputación ha anunciado que el evento, que se celebrará en el recinto ferial, tendrá lugar este 19 de noviembre.

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Un evento que reunirá a cerca de 2.000 mujeres procedentes de 159 pueblos de Salamanca. La jornada contará con cuatro mujeres que narrarán su experiencia.

Se trata de Silvia Domínguez, referente del deporte femenino y una de las grandes figuras de la historia de Perfumerías Avenida. Durante más de dos décadas ha demostrado los valores del esfuerzo, la constancia y el liderazgo, llevando el nombre de Salamanca a lo más alto del baloncesto nacional e internacional. Aunque nació en Barcelona, ha hecho de la provincia su hogar y representa también ese vínculo que se construye con una tierra y el compromiso de contribuir a proyectar su nombre. También estarán Carla Yáñez, que ha conseguido ocho medallas nacionales en gimnasia rítmica mientras compagina su trayectoria deportiva con sus estudios de Medicina; Silvia Carpe, creadora de Momentos & Decorazón, que transformó casi veinte años de experiencia en el sector de la decoración en su propio proyecto empresarial; y Toñi Rodríguez Villoria, presidenta de ADEMUR Salamanca, periodista de formación y ganadera por vocación y experiencia, que trabaja para dar voz a las mujeres rurales y cuya asociación celebra este año su vigésimo aniversario.

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El encuentro permitirá conocer estas cuatro historias, que muestran diferentes caminos para desarrollar el talento, emprender, alcanzar metas y abrir oportunidades a otras mujeres.

La jornada servirá también para reconocer a todas las mujeres que contribuyen diariamente a mantener vivos nuestros pueblos: agricultoras, ganaderas, empresarias, trabajadoras, emprendedoras, cuidadoras y mujeres que, desde el asociacionismo, mantienen las tradiciones e impulsan la actividad social y cultural de sus municipios.

La Diputación quiere reivindicar así una imagen del medio rural alejada de los estereotipos, que refleje su verdadera realidad: un entorno lleno de talento, diversidad, iniciativa y oportunidades, en el que las mujeres son imprescindibles para construir el presente y el futuro de la provincia.