David Mingo pide a Mañueco el apoyo de la Junta para impulsar el puerto fluvial de Vega Terrón

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo Pérez, ha solicitado el respaldo de la Junta de Castilla y León para impulsar la remodelación y el desarrollo de El Muelle de Vega Terrón, durante su primer encuentro institucional con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, celebrado este miércoles en Valladolid.

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Según recoge ICAL, la reunión ha servido para trasladar al Ejecutivo autonómico la importancia de este proyecto para potenciar el puerto fluvial de La Fregeneda, el único de Castilla y León con salida navegable directa hacia el océano Atlántico.

La iniciativa pretende reforzar esta infraestructura y aprovechar su potencial como vía de conexión y desarrollo para la provincia de Salamanca.