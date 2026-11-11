Nulo seguimiento de la huelga general en los principales ayuntamientos de la provincia

El seguimiento a la jornada de huelga general ha sido muy escaso entre los funcionarios de los principales ayuntamientos de la provincia de Salamanca. En la mayoría de los consistorios de los pueblos más grandes como los del alfoz o cabeceras de comarca apenas han faltado trabajadores en esta jornada.

Publicidad Publicidad

En el caso de Santa Marta, Alba de Tormes, Aldeatejada o Guijuelo el seguimiento ha sido nulo. Según fuentes municipales de cada consistorio nadie ha ido a la huelga este miércoles. Por su parte, en localidades como Cabrerizos, Ciudad Rodrigo, Villamayor de Armuña y Villares de la Reina tan solo una persona ha ejercido su derecho a la huelga, mientras que en Carbajosa de la Sagrada y Castellanos de Moriscos han sido dos los funcionarios que la han secundado.

El escaso seguimiento en la provincia de la huelga ha quedado patente durante la mañana, con normalidad en los pueblos más grandes. Tan solo en las zonas industriales del alfoz se han registrado piquetes a primera hora de la mañana.