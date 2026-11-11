El Camino de Hierro llega a 600 escolares de la provincia

Los seiscientos escolares de los 21 colegios de la provincia que han solicitado participar en las visitas guiadas al Camino de Hierro y La Fregeneda ya están disfrutando de la actividad. Se trata de una iniciativa de la Diputación de Salamanca a través de la delegación de Educación y Deportes que les permite conocer de primera mano la riqueza patrimonial, histórica y natural de este emblemático recorrido ferroviario.

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A través de esta actividad, los alumnos tienen la oportunidad de descubrir parte del trazado del Camino de Hierro desde el Muelle de Vega Terrón, acompañados por guías que les acercan a la historia y las particularidades de esta infraestructura ferroviaria, así como al entorno natural en el que se encuentra. La jornada se completa con una visita a la maqueta ferroviaria de La Fregeneda, donde los escolares pueden conocer con mayor detalle la historia de esta línea y comprender la importancia que tuvo el ferrocarril para el desarrollo y las comunicaciones del territorio.

La actividad cuenta con un máximo de 52 participantes por grupo, incluidos profesores y monitores acompañantes, y está dirigida a alumnos mayores de 10 años de centros de Educación Primaria sostenidos con fondos públicos ubicados en los pueblos salmantinos.

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Para facilitar la participación de los centros educativos, la Diputación de Salamanca asume íntegramente los gastos de transporte desde los colegios hasta el lugar de la actividad, así como los correspondientes a las visitas guiadas al Camino de Hierro y a la maqueta ferroviaria.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 8.800 euros y se enmarca en el compromiso de la institución provincial con la difusión y puesta en valor del patrimonio salmantino, acercando sus recursos culturales, históricos y turísticos a las nuevas generaciones.

Además de ofrecer a los escolares una experiencia educativa fuera del aula, estas visitas contribuyen a que conozcan y valoren la riqueza de su propia provincia y permiten despertar su interés por espacios singulares como el Camino de Hierro, favoreciendo la creación de futuros públicos turísticos.

Con esta propuesta, la Diputación de Salamanca apuesta por combinar educación, conocimiento del territorio y promoción turística, haciendo que los más jóvenes descubran y se sientan parte del patrimonio que forma parte de la identidad de la provincia.

Centros participantes en esta edición CEIP Ciudad de los Niños (Villamayor), Ntra. Señora del Carmen (Ledesma), CRA Los Carrascales (Matilla de los Caños), CEIP San Francisco (Ciudad Rodrigo), Ntra. Señora de los Remedios (Fuente de San Esteban), CRA Domingo de Guzmán (Doñinos de Salamanca), CEIP Pablo Picasso (Carbajosa de la Sagrada), CEIP Liminares (Lumbrales), CEIP La Ribera (Aldeadávila de la Ribera), CEIP Severiano Montero (Peñaranda de Bracamonte), CEIP Miróbriga (Ciudad Rodrigo), CEIP Rafael Alberti (Terradillos), CEO Alto Alagón (Linares de Riofrío), CEIP Santa Teresa (Alba de Tormes), CRA Alhándiga (Montejo), CRA Armuña (Pedrosillo el Ralo), CRA Lope de Vega (Encinas de Arriba), CEIP Manolo Moreno (Vitigudino), CEIP Filiberto Villalobos (Béjar), CRA Fuenteguinaldo-Azaba y CEIP La Ladera (Carbajosa de la Sagrada).