Feijóo promete recuperar las frecuencias de tren y solucionar la falta de médicos en Castilla y León

El presidente nacional del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a recuperar las frecuencias ferroviarias retiradas y solucionar la falta de médicos en Castilla y León.
Así lo ha anunciado en un vídeo difundido este domingo, 15 de noviembre, por el PP de la Comunidad, en el que ha presentado sus principales compromisos de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Entre sus propuestas, Feijóo ha destacado la elaboración de un modelo de financiación autonómica "justo", que tenga en cuenta las necesidades de Castilla y León, así como la defensa de una Política Agraria Común (PAC) adecuada a los intereses del campo.
En materia de transporte, ha prometido mejorar la conectividad, garantizar las paradas de autobús y recuperar las frecuencias de tren retiradas. "Necesitamos un gobierno que recupere el prestigio de nuestro tren y que vuelva a convertirlo en un servicio de calidad", ha señalado.
Además, ha apostado por impulsar las inversiones y el desarrollo económico e industrial mediante una política fiscal, energética y de infraestructuras adaptada a las necesidades del territorio.
Feijóo ha concluido asegurando que se compromete con "la buena gestión, con la limpieza y con una España que vuelva a funcionar".