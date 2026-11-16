Un centenar de empresas se darán cita en la la XXIV Feria de Empleo de la USAL

La Universidad de Salamanca celebrará del 19 de noviembre al 2 de diciembre la Feria del Empleo que reunirá a más de 90 empresas en la capital del Tormes en su vigésimo cuarta edición. En la presentación en la que han estado el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata, y la directora del Servicio de Empleo y Emprendimiento, Mili Pizarro Lucas, se ha hecho hincapié en la importancia de esta cita enmarcada en el Programa ‘TALENTOCYL: Conectando Talento’, programa subvencionado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

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Según han destacado desde la propia USAL: “Este evento se ha consolidado como un polo de referencia en la difusión de ofertas de empleo para egresados de la USAL con ofertas afines a sus perfiles académicos. Como en ediciones anteriores además de la parte dedicada a intermediación laboral se completa con actividades dirigidas, tanto a estudiantes como a egresados”.

Entre las actividades se encuentran el ‘Kite de Empleo del’SIPPE-UsalEmprende, compuesto por tres talleres donde se realizarán las siguientes actividades: elaboración de currículum con valor diferencial, entrenamiento para entrevistas eficaces y construcción de marca personal en LinkedIn. Esta formación se complementa con asesoramiento individualizado por parte de las orientadoras laborales del servicio, disponible durante todo el curso académico mediante cita previa, tanto presencial como online.

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Presentación De La Feria De Empleo, Que Cumple Su Vigésimo Cuarta Edición (2)

Por otro lado, también se realizará un Escape Room en el que “permitirán a los participantes identificar competencias profesionales clave y explorar su rol en equipos multidisciplinares. La preparación de los estudiantes y egresados se completa con un taller de comunicación efectiva que los prepare para procesos de selección o presentaciones”.

La Facultad de Ciencias acogerá el 19 de noviembre, de 11 a 14 horas, la ya tradicional feria tecnológica. En este espacio, los estudiantes podrán interactuar con representantes de empresas participantes, conocer sus ofertas y, previa inscripción, realizar entrevistas breves como parte de un proceso de selección real. También se han programado visitas al Parque Científico de la Universidad de Salamanca (Villamayor) dirigidas a estudiantes de los sectores biotecnológico y TIC.

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