Salamanca ha acogido del 11 al 13 de noviembre las XII Jornadas de Geografía Económica de la Universidad de Salamanca.

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Bajo el lema "Redes, desigualdades y difusión del conocimiento en Geografía Económica" se ha celebrado la duodécima edición que ha profundizado en el papel clave que desempeña la disciplina para responder a los grandes retos territoriales actuales.

El Grupo de Geografía Económica de la Asociación Española de Geografía (AGE) ha sido el organizador de este evento que ha reunido a un total de 53 investigadoras e investigadores procedentes de distintos puntos de España, así como de Portugal, Países Bajos, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Noruega y Alemania.

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Pilar Alonso Logroño, catedrática de Geografía Humana en el Departamento de Geografía, Historia e Historia del Arte de la Universidad de Lleida y Ron Boschma, catedrático de Economía Regional en el Departamento de Geografía Humana y Planificación de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y profesor adjunto en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stavanger (Noruega) ofrecieron

un análisis sobre la resiliencia regional y la reestructuración económica del territorio.

Los participantes presentaron 44 comunicaciones científicas centradas en la transferencia de conocimiento, la articulación de las redes de transporte y comunicación y las políticas de cohesión social destinadas a reducir las disparidades territoriales.

Las conclusiones de este encuentro se englobarán en un libro colectivo a través de Ediciones Universidad de Salamanca que recogerá la totalidad de las investigaciones presentadas, previstas para ser publicadas en formato digital de acceso abierto para principios de 2027.

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Durante estas jornadas se hizo entrega de los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado, Fin de Máster y Tesis Doctorales en Geografía Económica.

Los galardones recayeron en los siguientes trabajos: