El Centro de Estudios Brasileños (CEB) de la Universidad de Salamanca acoge la exposición 'Orixá: um sopro de vida', una propuesta fotográfica que acerca al público a las tradiciones religiosas del candomblé y al patrimonio cultural afrobrasileño.

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La muestra, firmada por el fotógrafo y documentalista brasileño Carlos Júnior, está compuesta por 21 fotografías en blanco y negro realizadas entre los años 2000 y 2025 en diferentes comunidades religiosas del estado de Río de Janeiro. Los interesados podrán visitarla de forma gratuita hasta el 22 de diciembre de 2026 en la sala de exposiciones del CEB.

El proyecto recoge, a través de la fotografía documental, ceremonias, procesos de iniciación y celebraciones desarrolladas en distintos terreiros, espacios de culto y convivencia vinculados al candomblé. Las imágenes reflejan la diversidad de las tradiciones Ketu, Angola, Jeje y Efon, así como el papel de estas comunidades en la conservación de la memoria y la identidad cultural afrobrasileña.

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La exposición se divide en tres apartados temáticos. El primero, 'El cuerpo y la iniciación', muestra los procesos de aprendizaje y transformación relacionados con la incorporación a la comunidad religiosa. El segundo, 'La celebración y las aguas', se centra en las manifestaciones de devoción y las celebraciones vinculadas al mar.

Por último, 'El terreiro: presencia, comunidad y ritualidad' reúne escenas de ceremonias y encuentros colectivos en estos espacios religiosos.

El blanco y negro aporta una identidad visual común a las fotografías y permite destacar los gestos, las vestimentas ceremoniales y los elementos propios de los rituales. Los retratos individuales se combinan con imágenes colectivas que muestran la importancia de la convivencia y la transmisión de conocimientos entre generaciones.