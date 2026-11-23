Unionistas se encuentra inmerso en la búsqueda de un nuevo entrenador. Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Antonio Paz ha contactado con Óscar Gilsanz para que se haga cargo del primer equipo charro.

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El club salmantino todavía no ha notificado cuál será el planning de entrenamientos de esta semana y el sábado se verá las caras con el Deportivo Fabril en un duelo clave para no quedarse más hundido en la tabla.

Ahora, Unionistas tendrá que determinar qué pasará con el resto de integrantes del cuerpo técnico de Javi Medina y, en caso de rescindir sus contratos, qué piezas formarán el nuevo staff del club; además de cerrar a su nuevo entrenador.