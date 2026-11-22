“Creo que hemos hecho muy buen partido aquí y estoy muy contento con el trabajo que han hecho los chicos contra un rival muy duro. Creo que hemos sorprendido un poco al rival sobre nuestra salida de balón y en una situación donde no hemos achicado bien en el área, han tenido ese tiro y se han puesto por delante. Hemos dominado hasta el final y lo hemos intentado con todo. Hemos tenido situaciones claras para empatar o incluso remontar el partido”, explicó ante los medios de comunicación en Lasesarre.