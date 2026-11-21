Unionistas se juega salir del descenso este domingo en Barakaldo. Los charros se miden al equipo vasco, a partir de las 16 horas, en Lasesarre con la intención de romper su maleficio a domicilio (un punto en seis encuentros lejos del Reina Sofía) y también de salvar el puesto de su entrenador Javi Medina.

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“Me abstraigo de lo que pasa fuera y me centro en lo que pasa dentro. A la afición no hay que pedir, a la afición hay que darle. Soy el primero que no estoy contento conmigo mismo, pero tengo confianza. Tenemos tiempo para hacerlo”, explica el sevillano.

Una de las primeras cosas que tiene que cambiar Unionistas es mejorar sus transiciones defensivas para evitar encajar con facilidad. Los charros son el segundo equipo más goleado de toda la categoría con 22 tantos en contra. “Ahí sí estamos muy centrados. Veníamos de ser un equipo más sólido, pero en los dos últimos partidos fuera de casa no hemos sido sólidos. Trataremos de transferirlas al terreno de juego”, prosigue Medina.

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Unionistas no podrá contar con Dani González, Álex Gil, Hugo de Bustos ni Juanma Lendínez, por lo que la convocatoria se completará con dos futbolistas de la cantera.