Leo López, Huguito, Kai Adachi, Víctor Díez, Giacomo Giordano, Óscar Martín, Viñu, Iván Casado, Matías Lago, Álvaro Ruiz y Víctor Barrio. Esos son los once canteranos que ha subido Javi Medina durante la semana para preparar el encuentro de Unionistas ante el Barakaldo.

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El técnico sevillano, que cuenta con un ultimátum por parte de la directiva en caso de no ganar en Barakaldo, ha congregado a un número alto de futbolistas del filial y el juvenil A para afrontar de la mejor manera el encuentro.

Además, Javi Medina recupera a uno de sus puntales en el equipo: Ale Marcelo. El centrocampista cumplió un partido de sanción por acumulación de amonestaciones ante el Coria y volverá a estar disponible ante el Barakaldo.