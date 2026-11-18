El principal talón de Aquiles de Unionistas es su entramado defensivo. El equipo charro ha encajado veintidós goles en los doce partidos de Primera RFEF disputados y son el segundo conjunto que más tantos encaja en toda la competición (tan solo superado por el Arenas e igualado por el Europa).

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Los de Javi Medina se han mostrado un equipo muy vulnerable hasta el momento y reciben 1,83 goles por partido disputado. Y todo esto con un Daza salvador, que ha sido el héroe de su equipo en varios partidos y ha parado tres penaltis en lo que va de competición.

De los doce partidos jugadores en Primera RFEF, Unionistas tan solo ha dejado la portería a cero en dos ocasiones (ante la Cultural y el Zamora en el estadio Reina Sofía) y ha recibido en la mitad de sus partidos entre tres y cuatro goles. Una cifra con la que es imposible competir en cualquier competición del fútbol español.