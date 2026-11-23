El presidente del PP, Carlos García Carbayo, la ex ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y los integrantes de las listas al Congreso y al Senado del Partido Popular en Salamanca han visitado este lunes el mercado de ganados con el objetivo de hacer llegar al sector del campo sus propuestas electorales.

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Para Carbayo, los sectores agrícolas y ganaderos “son muy importantes para la provincia de Salamanca y por eso es tan necesario que haya un gobierno que los acompañe, sobre todo cuando hay dificultades”, añadiendo que “eso es lo que ha venido haciendo el presidente de la Junta” con las ayudas contra la sequía, la EHE, la inversión en balsas ganaderas o la ejecución del la PAC. El alcalde de Salamanca ha destacado la labor que realizó García Tejerina al frente del Ministerio de Agricultura demostrando “que es posible hacer una gestión eficaz y competente y cómo se pueden defender los intereses de los agricultores y ganaderos salmantinos y españoles ante las instituciones europeas”. Carbayo destacó que “se trata de estar al lado de los jóvenes, al lado de las explotaciones agrarias, al lado de nuestro mundo rural y esto es lo que ha demostrado Isabel a lo largo de toda su trayectoria”.

Isabel García Tejerina, Atiende a Los Medios De Comunicación En El Mercado De Ganados De Salamanca (7) Por su parte, la ex ministra aseguró que “el compromiso con España es el compromiso con el campo, con el campo salmantino y eso pasa por trabajar para ponerles todas las facilidades para que puedan en desempeñar lo mejor su trabajo”. Algo que necesita “mejorar su competitividad para que mejoren sus rentas, para que mejoren su nivel de vida. Al final lo que siempre buscan los gobiernos del Partido Popular es que la gente viva bien, que la gente mejore sus condiciones de vida, que mejore sus rentas, que tenga más posibilidades de desarrollo y eso se construye con muchísimo esfuerzo y con muchísimo trabajo y con muchísima gestión”.

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