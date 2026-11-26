Otra explotación salmantina vuelve a ser objeto de ataque del lobo. En esta ocasión, se trata de una explotación de ovino de Bogajo, en la comarca de Vitigudino.

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El propietario, Manuel Román González informa que el ataque se produjo durante la noche del martes 24 de noviembre y que el lobo le mató cuatro oveja y dejó heridas a otras tres; dos están desaparecidas.

Ovejas Atacadas Por El Lobo En Una Explotación De Bogajo Esta no es la primera vez que este ganadero sufre las consecuencias de la presencia del lobo, haciendo hincapié en que ha registrado varios ataques en los últimos años: en noviembre del año pasado, el lobo le dejó un total de 9 ovejas muertas y 2 heridas, y en Semana Santa de este año perdió 4 ovejas a escasos 300 metros del pueblo (también fueron atacadas por el lobo). En 2016 perdió 32 ovejas en un mismo ataque, en abril de ese mismo año un becerro y en noviembre de 2017 y febrero de 2018 sufrió sendos ataques a su rebaño de ovejas, perdiendo varias cabezas.

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