Manel Loureiro, Víctor del Árbol y Marta Robles, entre los escritores que participan en ‘Bracamonte en Negro’

Durante tres días, del 12 al 14 de noviembre, los autores más relevantes del panorama nacional se darán cita en una localidad salmantina. Allí, debatirán, analizarán sus libros y mantendrán encuentros con sus lectores. Se trata de ‘Bracamonte en Negro’, el festival que se consolida en su segunda edición en Peñaranda que este año trae a nombres tan conocidos como Manel Loureiro, Víctor del Árbol, Marta Robles, Cristina Higuera, Alberto Caliani, Juan Bolea, Luis García Jambrina o Manuel Ríos San Martín, entre otros.

Publicidad Publicidad

El festival, comisariado por la escritora salmantina María Suré, arrancará el jueves 12 de noviembre con un té negro, un acto de inauguración y el primer encuentro literario con el salmantino José Luis García Jambrina y su obra “El último caso de Unamuno” y Fernando García Ballesteros con “La Sangre”. Seguirá una narración y entrevista “La voz del Crimen” con Diego Rousselón y termina con un encuentro entre Ulises Bértolo y Pablo Araña.

En la segunda jornada, Francisco Javier Caro, profesor del Grado en Seguridad de la Universidad de Salamanca, abre las actividades con la ponencia “La escena del crimen en el siglo XXI: de los métodos tradicionales a la IA” y por la tarde se han programado encuentros literarios de la mano de los escritores Berna González Harbour, Arturo del Burgo, Cristina Higueras y Marta Robles. También habrá un encuentro de literatura y cine con Juan Bolea y el director Antonio Hernández.

Publicidad Publicidad