Aparecen documentos inéditos del aerogenio de Fernando Gallego en la casa adquirida por Villoria

El Ayuntamiento de Villoria ha comunicado el descubrimiento de diversos documentos y objetos pertenecientes a Fernando Gallego en la casa del inventor que ha adquirido recientemente. Según aseguran desde el Consistorio, en una visita a la vivienda, que ha sido comprada con intención de convertirla en un museo o un aula dedicada al inventor, han aparecido cajas con diferentes objetos.

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Entre ellos se encuentra un fajo de documentos con cartas y telegramas. Correspondencia que mantuvo Fernando Gallego con entidades gubernamentales, periódicos y o pilotos. Entre ellas se encuentra una carta al notario de Cantalpino invitándole a la primera prueba de vuelto de su primer prototipo de aerogenio. Cabe recordar que Fernando Gallego fue inventor del primer aparato capaz de elevarse de forma vertical mediante un sistema de aire comprimido que ha sentado las bases de la aeronáutica moderna.

Entre los documentos también han aparecido presupuestos, facturas, recibos de pagos así como pedidos de materiales como aceites, gasolina para aviones y motores para su prototipo.

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Toda esta documentación será enviada a la Universidad de Salamanca para su revisión y estudio.