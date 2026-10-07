UPL, contra la planta de biometano de Villar de Gallimazo

La polémica generada por la planta de biometano y digestión anaeróbica proyectada en Villar de Gallimazo ha llegado a las Cortes autonómicas de la mano de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha registrado una batería de preguntas en el parlamento autonómico en las cuales instan a la Junta a denegar la autorización a dicho proyecto, tal y como ha reclamado el propio pleno municipal de Villar de Gallimazo.

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En este aspecto, desde UPL recuerdan en su iniciativa parlamentaria que recientemente el Ayuntamiento de Villar de Gallimazo, así como empresas del sector primario del municipio, registraban de forma conjunta un escrito de alegaciones en contra del proyecto de instalación de la planta de digestión anaeróbica de residuos orgánicos y producción de biometano que hay proyectada en el municipio. Alegaciones a las que, recuerdan, hay que sumar las registradas también por el Ayuntamiento de El Campo de Peñaranda, rechazando también esta planta.

De este modo, los leonesistas recuerdan que en Villar de Gallimazo, consistorio y empresas han destacado que la ubicación planteada para dicha planta amenaza a la industria del sector primario local, dada la cercanía a un matadero-secadero, a explotaciones porcinas y avícolas, así como de cultivo de frutos rojos y viñedo, que se encontrarían todas ellas en un radio inferior a 1.100 metros de la planta de digestión anaeróbica y producción de biometano proyectada, lo que podría implicar un riesgo de contaminación organolética, así como peligrar el buen curado de los embutidos o que las cosechas puedan ser óptimas, dada su alta sensibilidad a compuestos volátiles, habiendo reconocido el propio estudio de la empresa promotora que los olores tendrían un alcance estimado de unos 1.300 metros.

Asimismo, desde Unión del Pueblo Leonés instaron a la Junta de Castilla y León a denegar la autorización al proyecto de planta de digestión anaeróbica de residuos orgánicos y producción de biometano planteado en Villar de Gallimazo, recordando que el propio pleno municipal de Villar de Gallimazo rechazó el 11 de septiembre por unanimidad la ubicación planteada para dicha planta de digestión anaeróbica de residuos orgánicos y producción de biometano, instando al propio gobierno autonómico a denegar dicha autorización.