La lesión de De la Nava se queda en una sobrecarga

"Me he roto". Esa fue la expresión de Carlos de la Nava al llegar a los vestuarios de A Malata. El '10' de Unionistas se retiró lesionado ante el Racing Ferrol y desde el club temían una rotura fibrilar.

Publicidad Publicidad

Sin embargo, tras las pruebas realizadas, el club ha notificado "una sobrecarga en los músculos isquiotibiales" y aseguran desde la entidad charra que su presencia es duda para el partido del sábado ante el Bilbao Athletic.

Los blanquinegros tendrán dos sesiones más de trabajo antes de medirse al filial bilbaíno el sábado.