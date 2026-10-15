Ya hay horario para el partido entre Unionistas y el Zamora

Una de las fechas marcadas en rojo para los aficionados de Unionistas y del Zamora es el duelo en el estadio Reina Sofía. Una rivalidad regional que ha ido creciendo en las últimas jornadas, alimentadas por el trasvase de futbolistas desde el equipo blanquinegro hasta el conjunto viriato.
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La RFEF ha fijado el choque de la jornada 11 entre ambos equipos para el sábado 7 de noviembre, a las 18:45 horas, en el estadio Reina Sofía.
En las últimas temporadas, ambas entidades han colocado las entradas a quince euros para favorecer el desplazamiento masivo de las aficiones al campo rival.
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