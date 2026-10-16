Alba de Tormes encara un intenso fin de semana festivo con el Día de las Peñas, el Correfoc y la Clase Magistral Taurina

El Día de las Peñas, el espectáculo del Correfoc y la Clase Magistral Taurina serán algunas de las citas destacadas de tres días que llenarán las calles de la villa ducal de ambiente festivo.

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Sábado 17: Día de las Peñas y gran verbena El sábado 17 comenzará a las 07:30 horas con la charanga y el tradicional reparto de huevos fritos con chorizo en la Curva Sur. A continuación, tendrán lugar los encierros de vaquillas, a las 08:15 horas, y las capeas amenizadas, previstas para las 08:30 horas.

La programación continuará con los torneos de tenis y pádel, mientras que las peñas se reunirán a las 15:00 horas en la Plaza de Toros para disfrutar de la tradicional paella popular.

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Por la noche, el protagonismo será para el espectáculo de Correfoc, programado a las 22:00 horas. La música llegará a partir de la medianoche con la actuación de la orquesta Vulkano en la Plaza Mayor, que pondrá ritmo a una de las noches más esperadas de las fiestas.

Domingo 18: Domingo de las Mozas y cita taurina El domingo 18, coincidiendo con el Domingo de las Mozas, Alba de Tormes combinará actividades culturales y tradicionales, con propuestas como el ajedrez y los pasacalles durante la mañana.

Uno de los momentos centrales llegará a las 18:00 horas con la celebración de la Clase Magistral Taurina en la Plaza de Toros. El evento contará con entrada gratuita hasta completar el aforo y reunirá a seis matadores, que lidiarán novillos de reconocidas ganaderías.

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El día concluirá con dos propuestas musicales: el concierto de órgano Los Sonidos Centenarios 2026, a las 21:00 horas en la Basílica, y la actuación del grupo Malas Compañías, prevista para las 21:30 horas en la Plaza Mayor.

Lunes 19: actividades para los más pequeños Los niños serán los protagonistas del lunes 19, con la celebración del Día del Niño. La programación incluirá un gran parque de hinchables, instalado en la Plaza Mayor y la Plaza del Grano entre las 15:30 y las 18:30 horas.

A continuación, los más pequeños podrán disfrutar de una merienda infantil a las 18:30 horas, seguida del encierro de carretones, a las 19:00 horas, y de la edición infantil del Play Back, prevista para las 19:45 horas.