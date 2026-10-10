La Guardia Civil guía con las sirenas del coche oficial a dos senderistas desorientados en Cepeda

La Guardia Civil ha tenido que intervenir en la tarde de este sábado para auxiliar a dos personas que se habían desorientado en las inmediaciones del Mirador del Madroñal, en Cepeda, mientras realizaban la Senda de los Mil Colores.

Publicidad Publicidad

El aviso, refieren desde el Instituto armado, se habría recibido a las 16:22 horas, cuando se alertó de que ambos senderistas se habían desorientado durante el recorrido.Así pues, una patrulla de la Guardia Civil de Tamames se movilizó hasta el lugar para tratar de localizarlos.

Los agentes recurrieron a las señales acústicas del vehículo oficial para guiar a las dos personas y facilitar que pudieran encontrar el camino hasta la patrulla. Finalmente, lograron llegar hasta los guardias civiles, quienes les prestaron auxilio.