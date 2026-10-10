La Policía Nacional alerta de una nueva modalidad de la estafa del "hijo en apuros"

La Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad de estafa a través de WhatsApp en la que los delincuentes suplantan la identidad de los hijos para solicitar transferencias bancarias a sus padres. El engaño comienza cuando la víctima recibe un mensaje aparentemente enviado por su hijo, que le pide dinero con una excusa urgente.

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En concreto, los estafadores aseguran que necesitan pagar un ordenador portátil, pero que no pueden hacerlo porque les han "capado la cuenta". Con esta explicación, buscan que los padres realicen una transferencia bancaria sin comprobar antes quién está realmente detrás de la conversación.

Sin embargo, detrás de esos mensajes no está el hijo, sino una persona que ha conseguido hacerse con el control de su cuenta de WhatsApp y utiliza su identidad para engañar a sus contactos.

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Ante esta situación, la Policía Nacional recomienda detenerse antes de enviar dinero, comprobar que el mensaje procede del número habitual del familiar y tratar de contactar con él mediante una llamada telefónica para verificar la petición.

La Policía acompaña su advertencia con un mensaje que apela al sentido común.

La principal recomendación es no dejarse llevar por las prisas ni por la confianza que inspira el nombre o la fotografía de perfil de un familiar. Antes de realizar cualquier transferencia, conviene confirmar por otra vía que la solicitud de dinero es auténtica.