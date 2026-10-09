Un coche robado acaba chocando contra un vehículo estacionado en Salamanca

La Policía Local de Salamanca ha intervenido en tres sucesos relacionados con la seguridad vial durante la noche de jueves y la madrugada. Entre ellos, un accidente provocado por un turismo sustraído que chocó contra un vehículo estacionado, un conductor que superó la tasa de alcohol de 0,60 mg/l y otro que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia.

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El accidente tuvo lugar a las 5:52 horas en la calle Juan Ruiz Peña, donde un turismo sustraído, implicado en un robo, chocó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. El suceso se saldó con daños materiales.

Por otro lado, a las 23:14 horas, en el paseo de Carmelitas, la Policía Local denunció a un conductor por un delito contra la seguridad vial tras superar la tasa de alcohol de 0,60 miligramos por litro de aire espirado. Los hechos se produjeron durante un control preventivo de alcoholemia.

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