Herido un motorista tras caer de su moto en Cantalpino

Un motorista de unos 50 años ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios del SACYL tras caer de su motocicleta en Cantalpino. Un incidente que, además de una ambulancia, ha movilizado hasta el lugar a una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de la provincia de Salamanca.
Además, según informaba el Servicio de Emergencias del 112, el accidentado refería un fuerte dolor en el pecho, lo que ha hecho que se desplacen rápidamente los servicios sanitarios hasta el kilómetro 18 de la SA-801.
Se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.