La historia de todos los puentes: retenciones y tráfico lento en la rotonda de Buenos Aires

Durante la tarde de este viernes, 9 de octubre, previa al puente de la Hispanidad, las carreteras del país han notado un gran incremento en el tráfico.

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Este hecho ha dejado una imagen que ya es habitual en las inmediaciones de la ciudad de Salamanca cuando llegan fechas significativas, como puentes o periodos estivales, en el que el volumen de vehículos se incrementa, sobre todo, en las autovías A-62 y A-66.

Precisamente en la conexión de estas dos vías, a través de la rotonda de Buenos Aires y el ramal donde está situado el Centro de Conservación de Carreteras, se han vuelto a dar este viernes retenciones y tráfico lento en el acceso desde la A-62.

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La reducción de los carriles o el paso por la rotonda, sigue siendo un problema cuando existen días de mucho tráfico en las carreteras, provocando situaciones como las que están teniendo lugar en el inicio de este puente de la Hispanidad.