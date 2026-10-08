Un motorista herido tras chocar contra un guardarraíl en Valdehijaderos

Un varón de unos 50 años ha resultado herido a última hora de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Valdehijaderos. El suceso se ha producido a las 20:34 horas en el kilómetro 5 de la carretera DSA-280.

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Según informan los servicios de emergencia del 112 Castilla y León, el siniestro ha ocurrido por una salida de vía de una motocicleta, que posteriormente ha impactado contra el guardarraíl de la calzada. Varias llamadas al 112 alertaban del accidente y solicitaban asistencia sanitaria para el conductor de la moto, quien se encontraba consciente pero precisaba atención médica.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico así como un equipo de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia para atender al herido antes de su traslado.