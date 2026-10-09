Los bomberos liberan a un niño de tres años encerrado en un coche en la calle Van Dyck

En torno a las 19:30 horas de este viernes 9 de octubre, una dotación de los Bomberos de Salamanca han sido alertados por una emergencia ocurrida en la calle Van Dyck de Salamanca.

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En concreto, un menor de en torno a tres años de edad se encontraba dormido y encerrado en un vehículo estacionado en el lugar.

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Según ha podido conocer Salamanca24horas.com, la madre del menor, que ha sido la persona que ha avisado de lo ocurrido, habría salido del coche dejando sin querer las llaves del mismo dentro; por lo que no era capaz de abrir la puerta del vehículo.

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Así, los profesionales de emergencias se han trasladado hasta el lugar y, una vez en dicha calle, han realizado una pequeña fisura en una de las ventanillas traseras del coche. Esto les ha permitido coger las llaves del mismo, abrir de esta manera la puerta y sacar al menor del interior.