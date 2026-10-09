La Plaza Mayor de Salamanca luce la bandera de España

La Plaza Mayor de Salamanca ya luce la bandera de España en el juego de luces realizado en su fachada, una iniciativa que persigue homenajear la jornada que se celebra el próximo lunes, 12 de octubre, el Día de la Hispanidad.

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El propio consistorio indicaba que se trataba de un acto simbólico para así poder mostrar su compromiso con el Estado de Derecho. Por otro lado, se persigue homenajear a la propia nación española y a las personas que rinden servicio diario en defensa del sistema de convivencia.

Según el propio consistorio: “La bandera constitucional simboliza la nación es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución de 1978: la libertad, la democracia, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.