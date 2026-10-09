Herido un motorista tras chocar con dos coches en el paseo del Progreso de Salamanca

Un motorista ha resultado herido en una mano este viernes tras verse implicado en un accidente con dos turismos en el paseo del Progreso, a la altura del número 3.

Publicidad Publicidad

El suceso ha ocurrido a las 15:05 horas. Una ambulancia de Sacyl que pasaba por la zona se ha detenido para atender al motorista, cuya lesión parecía leve en un primer momento, según la información facilitada por el 112.

Del mismo modo, la Policía Local ha sido avisada y también se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.