Busca desde Alicante a una amiga del instituto con la que perdió el contacto hace casi 70 años en Salamanca

Mariángeles Tejada Rivero, de 80 años y residente en Alicante, quiere reencontrarse con María Jesús Mesonero Miguel, una compañera del Instituto Lucía de Medrano a la que conoció hacia 1957.

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La historia se remonta a finales de los años cincuenta, cuando ambas estudiaban en el entonces instituto femenino de Salamanca. Allí nació una amistad que el paso del tiempo y la distancia terminaron por separar. Ahora, décadas después, Mariángeles desea saber qué ha sido de aquella amiga a la que recuerda con tanto cariño.

María Jesús Mesonero Miguel dedicó posteriormente su vida profesional a la enseñanza de niños con necesidades especiales. Sus hijos llevarían Mesonero como segundo apellido, un detalle que podría ayudar a localizar a la mujer.

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