Un Unionistas ‘sin 9’ visita al Cacereño

Unionistas llega a Cáceres con buenas sensaciones de juego, pero muchas bajas en su equipo. La parcela más desguarnecida es la punta del ataque. Ni Pau Ferrer ni Dani González estarán disponibles y Unionistas no tendrá 9. Javi Medina no dudó en pedir un fichaje en sala de prensa: “Urge reforzarnos”.

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Este sábado, a las 18:45 horas, el equipo blanquinegro se mide al Cacereño en el estadio Príncipe Felipe. Y lo hará con más de seiscientos aficionados charros en la grada.

El Cacereño ha realizado un gran inicio liguero y está en puestos de playoff con once puntos en su casillero. Javi Medina alaba al técnico rival: “Creo que son más de 300 partidos los que lleva Julio con el equipo. Lo ha subido y lo ha mantenido. Consigue que el equipo mantenga la competitividad y han comenzado muy bien, creo que es el mejor arranque de un equipo extremeño en Primera RFEF”.

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