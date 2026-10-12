Herido un motorista tras chocar contra un turismo en Cabrerizos

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido este lunes tras colisionar con un turismo en una rotonda de Cabrerizos.

Publicidad Publicidad

El accidente ha tenido lugar a las 17:04 horas en la calle Miguel de Cervantes, en la intersección con la carretera DSA-610.

El herido se encontraba consciente tras el impacto y presentaba lesiones en un pie, según la información facilitada por el 112.

Publicidad Publicidad