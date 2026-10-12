La Plataforma Pecuaria Bovina ha remitido una carta al director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, Juan José García García, con una serie de propuestas que mejorarían la sanidad en las explotaciones, además de garantizar la viabilidad de las mismas.

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Por un lado piden la revisión integral del saneamiento ganadero revisando el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y así adaptarlo a la realidad que viven las explotaciones. También se pide utilizar el interferón gamma EURLAB de cara a ser la prueba única para bovinos mayores de seis meses, reduciendo costes y manejo en los animales.

Asimismo, se solicita el estudio de la realización de una única prueba sanitaria mientras las condiciones y el riesgo epidemiológico lo permitan, además de facilitar la salida de los terneros a cebaderos sin exigir pruebas específicas previas exclusivamente para autorizar el movimiento.

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