ASAJA exige medidas tras el tercer ataque de lobo en la provincia en unos días

ASAJA Salamanca ha denunciado un nuevo ataque de lobo, que sería el tercero en pocos días. En esta ocasión, se trata de una explotación ganadera ubicada en una finca de Santo Domingo de Ledesma y ha afectado a cerdos ibéricos de montanera.

Publicidad Publicidad

Según la organización agraria, el ataque se ha saldado con un animal muerto, otro desaparecido y un tercero herido. Este nuevo episodio se suma a los ataques denunciados recientemente por la organización y vuelve a poner de manifiesto la preocupación de los ganaderos por la seguridad de sus animales y la continuidad de su actividad.

“A las pérdidas económicas se añade la incertidumbre de quienes temen que los ataques vuelvan a repetirse en sus explotaciones”, asegura ASAJA. Por su parte, Rafael, el ganadero afectado, afirma que “así no se puede vivir”. Su preocupación va más allá del balance de este último ataque: “No podemos estar pendientes cada día de si vamos a encontrarnos otro animal muerto, herido o desaparecido. Trabajamos para sacar adelante nuestras explotaciones y necesitamos poder hacerlo con tranquilidad”.