El maíz vuelve a cotizar en la lonja de Salamanca con un precio nueve euros más bajo que hace dos semanas

El maíz ha vuelto a cotizar en la Lonja de Salamanca después de que la semana pasada saliera de la tabla y lo hace con 249 euros la tonelada, nueve euros menos que en su última cotización, que fue la del 21 de septiembre. Por su parte, el trigo y el triticale vuelven a repetir cotización una semana más, mientras que la avena también repite la cotización. Suben la cebada y el centeno un euro. El resto de los productos repite la cotización.
En cuanto a la mesa de ovino la subida es generalizada. Así, el lechazo sube 15 céntimos en todos los pesos. También sube 15 céntimos el ovino en los animales de menos de 23 kilos, mientras que el resto sube 10 céntimos. La oveja de sacrificio también sube 10 céntimos con respecto a las cotizaciones de la semana anterior.