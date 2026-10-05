El maíz vuelve a cotizar en la lonja de Salamanca con un precio nueve euros más bajo que hace dos semanas

El maíz ha vuelto a cotizar en la Lonja de Salamanca después de que la semana pasada saliera de la tabla y lo hace con 249 euros la tonelada, nueve euros menos que en su última cotización, que fue la del 21 de septiembre. Por su parte, el trigo y el triticale vuelven a repetir cotización una semana más, mientras que la avena también repite la cotización. Suben la cebada y el centeno un euro. El resto de los productos repite la cotización.